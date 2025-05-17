В чемпионском параде "Барселоны" приняли участие 670 тысяч человек

"Барселона" победила в дерби и за два тура до финиша чемпионата в 28-й раз стала чемпионом Испании.

16 мая состоялся чемпионский парад "Барселоны".

Футболисты и тренерский штаб проехали по улицам города в двухэтажном автобусе.

Их приветствовать вышли 670 тысяч человек, сообщают каталонские СМИ.