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В чемпионском параде "Барселоны" приняли участие 670 тысяч человек

Футбол
время публикации: 17 мая 2025 г., 10:28 | последнее обновление: 17 мая 2025 г., 10:28
В чемпионском параде "Барселоны" приняли участие 670 тысяч человек
AP Photo/Emilio Morenatti

"Барселона" победила в дерби и за два тура до финиша чемпионата в 28-й раз стала чемпионом Испании.

16 мая состоялся чемпионский парад "Барселоны".

Футболисты и тренерский штаб проехали по улицам города в двухэтажном автобусе.

Их приветствовать вышли 670 тысяч человек, сообщают каталонские СМИ.

Спорт
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