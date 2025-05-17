В чемпионском параде "Барселоны" приняли участие 670 тысяч человек
время публикации: 17 мая 2025 г., 10:28 | последнее обновление: 17 мая 2025 г., 10:28
"Барселона" победила в дерби и за два тура до финиша чемпионата в 28-й раз стала чемпионом Испании.
16 мая состоялся чемпионский парад "Барселоны".
Футболисты и тренерский штаб проехали по улицам города в двухэтажном автобусе.
Их приветствовать вышли 670 тысяч человек, сообщают каталонские СМИ.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 мая 2025