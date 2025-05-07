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Умер легендарный футболист тель-авивского "Маккаби"

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 07 мая 2025 г., 08:20 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 08:29
Умер легендарный футболист тель-авивского "Маккаби"
AP Photo/Themba Hadebe

4 мая на 81-м году жизни умер легендарный футболист тель-авивского "Маккаби" Давид Карако, сообщает Walla.

В составе "Маккаби" он - трехкратный чемпион Израиля, четырехкратный обладатель Кубка Израиля, двукратный победитель Азиатского клубного чемпионата (сейчас Элитная лига чемпионов АФК).

Защитник также выступал за "Бейтар" (Иерусалим) (обладатель Кубка Израиля 1976 года) и "Апоэль" (Йегуд) (обладатель Кубка Израиля 1982 года).

В составе сборной Израиля Давид Карако участник олимпиады 1968 года, чемпионата мира 1970 года и бронзовый призер Кубка Азии 1968 года.

Он тренровал команды "Апоэль" (Йегуд), "Лазарус" (Холон), "Ирони" (Ор-Йегуда), "Маккаби" (Герцлия), "Апоэль" (Тайбе) и "Апоэль" (Рамат-Ган).

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