Умерла белорусская легкоатлетка, чемпионка мира и призер Барселонской олимпиады

15 мая на 61-м году жизни умерла знаменитая белорусская легкоатлетка Наталья Шиколенко, сообщает сайт Федерации легкой атлетики Беларуси.

О причинах смерти не сообщается.

Она специализировалась в метании копья.

Наталья Шиколенко- серебряный призер олимпиады в Барселоне (1992 год), чемпионка мира 1995 года.

Она - заслуженный мастер спорта СССР, лауреат премии "Белорусский спортивный олимп".