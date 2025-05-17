Умерла белорусская легкоатлетка, чемпионка мира и призер Барселонской олимпиады
время публикации: 17 мая 2025 г., 19:35 | последнее обновление: 17 мая 2025 г., 19:35
15 мая на 61-м году жизни умерла знаменитая белорусская легкоатлетка Наталья Шиколенко, сообщает сайт Федерации легкой атлетики Беларуси.
О причинах смерти не сообщается.
Она специализировалась в метании копья.
Наталья Шиколенко- серебряный призер олимпиады в Барселоне (1992 год), чемпионка мира 1995 года.
Она - заслуженный мастер спорта СССР, лауреат премии "Белорусский спортивный олимп".
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