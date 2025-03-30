28 марта на 50-м году жизни в Днепре умер известный украинский легкоатлет Геннадий Горбенко, сообщают украинские СМИ.

В 1994 году он стал победителем молодежного чемпионата мира в беге на 400 метров с барьерами.

Геннадий Горбенко - семикратный чемпион Украины, участник олимпиады в Сиднее (8-е место в беге на 400 метров с барьерами).

В эстафете 4 по 400 метров на олимпиаде в Сиднее он был одним из тех, кто установил рекорд Украины.

Геннадий Горбенко - чемпион всемирной Универсиады 2003 года.