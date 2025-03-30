Умер известный украинский легкоатлет
время публикации: 30 марта 2025 г., 09:29 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 09:29
28 марта на 50-м году жизни в Днепре умер известный украинский легкоатлет Геннадий Горбенко, сообщают украинские СМИ.
В 1994 году он стал победителем молодежного чемпионата мира в беге на 400 метров с барьерами.
Геннадий Горбенко - семикратный чемпион Украины, участник олимпиады в Сиднее (8-е место в беге на 400 метров с барьерами).
В эстафете 4 по 400 метров на олимпиаде в Сиднее он был одним из тех, кто установил рекорд Украины.
Геннадий Горбенко - чемпион всемирной Универсиады 2003 года.
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