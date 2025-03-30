x
30 марта 2025
|
последняя новость: 09:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 марта 2025
|
30 марта 2025
|
последняя новость: 09:55
30 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Умер известный украинский легкоатлет

Знаменитые спортсмены
Легкая атлетика
время публикации: 30 марта 2025 г., 09:29 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 09:29
Умер известный украинский легкоатлет
AP Photo/Armin Durgut

28 марта на 50-м году жизни в Днепре умер известный украинский легкоатлет Геннадий Горбенко, сообщают украинские СМИ.

В 1994 году он стал победителем молодежного чемпионата мира в беге на 400 метров с барьерами.

Геннадий Горбенко - семикратный чемпион Украины, участник олимпиады в Сиднее (8-е место в беге на 400 метров с барьерами).

В эстафете 4 по 400 метров на олимпиаде в Сиднее он был одним из тех, кто установил рекорд Украины.

Геннадий Горбенко - чемпион всемирной Универсиады 2003 года.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 января 2025

Убит известный филиппинский бегун
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 января 2025

Умер бывший тренер Елены Исинбаевой
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 декабря 2024

Умер "Золотая рука немецкой легкой атлетики", чемпион Мюнхенской олимпиады
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 декабря 2024

Умер знаменитый латвийский спортсмен, призер Сиднейской олимпиады