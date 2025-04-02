Погиб глава Федерации самбо Челябинской области Павел Избрехт
время публикации: 02 апреля 2025 г., 07:32 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 07:32
1 апреля в результате несчастного случая в стрелковом клубе погиб глава Федерации самбо Челябинской области Павел Избрехт, сообщают российские СМИ.
46-летний Павел Избрехт был генеральным директором Челябинского цинкового завода и депутатом законодательного собрания Челябинской области.
Правоохранительные органы проводят расследование.
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