В НБА будет новый чемпион. "Нью-Йорк" разгромил "Бостон" и вышел в полуфинал

"Нью-Йорк Никс" в шестом матче серии разгромил "Бостон Селтикс" 119:81 и вышел в финал Восточной конференции НБА.

Счет в серии 4:2.

"Бостон Селтикс" - действующий чемпион. В шестом сезоне подряд действующий чемпион НБА не может дойти до финала плэй-офф.

Вторую четверть "Никс" выиграл 38:17.

Четыре игрока "Нью-Йорка" набрали более 20 очков: О Джи Ануноби (23 + 9 подборов), Джайлен Брансон (23 + 6 подборов + 6 передач), Микал Бриджес (22) и Карл-Энтони Таунс (21 + 12 подборов).