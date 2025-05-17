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В НБА будет новый чемпион. "Нью-Йорк" разгромил "Бостон" и вышел в полуфинал

Баскетбол
НБА
время публикации: 17 мая 2025 г., 08:45 | последнее обновление: 17 мая 2025 г., 08:45
В НБА будет новый чемпион. "Нью-Йорк" разгромил "Бостон" и вышел в полуфинал
AP Photo/Frank Franklin II

"Нью-Йорк Никс" в шестом матче серии разгромил "Бостон Селтикс" 119:81 и вышел в финал Восточной конференции НБА.

Счет в серии 4:2.

"Бостон Селтикс" - действующий чемпион. В шестом сезоне подряд действующий чемпион НБА не может дойти до финала плэй-офф.

Вторую четверть "Никс" выиграл 38:17.

Четыре игрока "Нью-Йорка" набрали более 20 очков: О Джи Ануноби (23 + 9 подборов), Джайлен Брансон (23 + 6 подборов + 6 передач), Микал Бриджес (22) и Карл-Энтони Таунс (21 + 12 подборов).

Спорт
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