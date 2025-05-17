Юбилей Унаи Эмери. Антирекорд "Тоттенхэма"

В матче тридцать седьмого тура чемпионата Англии "Астон Вилла" победила "Тоттенхэм" 2:0.

Бирмингемцы проводили сотый в Премьер-лиге под руководством Унаи Эмери и одержали 54-ю победу.

"Тоттенхэм" потерпел 25-е поражение в сезоне (во всех турнирах) и повторил клубный антирекорд.

"Астон Вилла" одержала третью "сухую победу" подряд и поднялась на пятое место.

Перед финалом Лиги Европы "Тоттенхэм" играл в экспериментальном составе.

Хозяева владели значительным преимуществом. "Тоттенхэм" нанес только один точный удар за весь матч.

Уже в первые 10 минут "Астон Вилла" создала два голевых момента. С ударом Уоткинса Антонин Кински справился. Макгинн пробил выше ворот.

На 15-й минуте могли забить лондонцы. Сон Хын Мин ворвался в штрафную, обыграл Кэша и бил в дальнюю "девятку". Чуть выше. Через минуту Тель прострелил. Одобер нанес удар пяткой. Мартинес выручил хозяев.

На 19-й минуте Морган Роджерс метров с 10 нанес удар слету. Кински в прыжке отбил мяч, летевший в "шестерку".

В конце первого тайма "Астон Вилла" упустила парочку голевых моментов. На 59-й минуте хозяева подали угловой. Уоткинс головой сбросил мяч. Эзри Конса подправил мяч в сетку 1:0.

Через 2 минуты опасно пробил Уоткинс. Кински выручил.

На 73-й минуте Бубакар Камара с линии штрафной отправил мяч в дальний нижний угол 2:0.