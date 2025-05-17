Кубок Стэнли. "Торонто" сравнял счет в серии
время публикации: 17 мая 2025 г., 10:10 | последнее обновление: 17 мая 2025 г., 10:10
В шестом матче четвертьфинальной серии "Торонто Мейпл Лифс" в гостях победил "Флориду Пантерз" 2:0.
Счет в серии 3:3.
По броскам 22:17 в пользу "пантер".
Шутаут (второй в НХЛ, первый в Кубке Стэнли) совершил Джозеф Уолл.
Остон Мэттьюз стал вторым капитаном в истории "Торонто", забившим победную шайбу в матче серии, в котором "кленовым листьям" грозил вылет. Первым в 1976 году стал Дэррил Ситтлер.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 мая 2025