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Спорт

Кубок Стэнли. "Торонто" сравнял счет в серии

Хоккей
НХЛ
время публикации: 17 мая 2025 г., 10:10 | последнее обновление: 17 мая 2025 г., 10:10
Кубок Стэнли. "Торонто" сравнял счет в серии
AP Photo/Lynne Sladky

В шестом матче четвертьфинальной серии "Торонто Мейпл Лифс" в гостях победил "Флориду Пантерз" 2:0.

Счет в серии 3:3.

По броскам 22:17 в пользу "пантер".

Шутаут (второй в НХЛ, первый в Кубке Стэнли) совершил Джозеф Уолл.

Остон Мэттьюз стал вторым капитаном в истории "Торонто", забившим победную шайбу в матче серии, в котором "кленовым листьям" грозил вылет. Первым в 1976 году стал Дэррил Ситтлер.

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