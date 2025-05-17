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Чемпионат Англии. "Челси" победил "Манчестер Юнайтед"

Футбол
время публикации: 17 мая 2025 г., 09:28 | последнее обновление: 17 мая 2025 г., 09:28
Чемпионат Англии. "Челси" победил "Манчестер Юнайтед"
AP Photo/Ian Walton

В матче тридцать седьмого тура чемпионата Англии "Челси" победил "Манчестер Юнайтед" 1:0.

"Красные дьяволы" проиграли третий матч подряд и не забили в 15-м матче чемпионата в этом сезоне (хуже только "Лестер", вылетевший из элиты - 16 игр без голов).

За весь матч "Манчестер Юнайтед" нанес один точный удар.

На 5-й минуте лондонцы могли открыть счет, но Мадуэке с линии вратарской пробил мимо.

На 16-й минуте гол забил Гарри Магуайр. Гол не засчитан. Игрок "Манчестер Юнайтед" был в офсайде.

На 24-й минуте Джеймс нанес красивый удар слету метров с 20. Мяч попал в штангу ворот "Манчестер Юнайтед".

На 61-й минуте судья назначил пенальти в ворота "красных дьяволов". Но после просмотра видеоповтора отменил свое решение.

На 71-й минуте Джеймс навесил. Кукурелья нанес удар головой 1:0. Через 2 минуты лондонцы могли удвоить преимущество. Мадуэке вышел один на один, но пробил мимо.

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