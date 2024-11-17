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Сенсация Лиги наций. Израильтяне победили сборную Бельгии

Футбол
Сенсации
время публикации: 17 ноября 2024 г., 23:48 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 23:52
Сенсация Лиги наций. Израильтяне победили сборную Бельгии
AP Photo/Denes Erdos

Завершился групповой турнир в группе 2 Лиги А. Израильтяне сенсационно победили сборную Бельгии 1:0.

В четвертьфинал вышли сборные Италии и Франции.

Сборная Израиля возвращается в Лигу В.

Итоговое положение. Италия, Франция по 13 очков, Бельгия, Израиль по 4.

Израиль - Бельгия 1:0

Победный гол на 86-й минуте забил Ярден Шуа (Бейтар, Иерусалим).

Италия - Франция 1:3

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