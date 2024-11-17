Сенсация Лиги наций. Израильтяне победили сборную Бельгии
время публикации: 17 ноября 2024 г., 23:48 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 23:52
Завершился групповой турнир в группе 2 Лиги А. Израильтяне сенсационно победили сборную Бельгии 1:0.
В четвертьфинал вышли сборные Италии и Франции.
Сборная Израиля возвращается в Лигу В.
Итоговое положение. Италия, Франция по 13 очков, Бельгия, Израиль по 4.
Израиль - Бельгия 1:0
Победный гол на 86-й минуте забил Ярден Шуа (Бейтар, Иерусалим).
Италия - Франция 1:3
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