Лига наций. Мексиканцы проиграли сборной Гондураса. Тренеру сборной Мексики разбили голову
время публикации: 17 ноября 2024 г., 17:49 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 17:49
В четвертьфинальном матче Лиги наций КОНКАКАФ мексиканцы в гостях сенсационно проиграли сборной Гондураса 0:2.
Оба гола забил Луис Пальма (30 августа перешел из "Ариса" в "Селтик").
Ответный матч состоится 20 ноября.
После финального свистка тренеру сборной Мексики Хавьеру Агирре разбили голову. с трибуны в него бросили банку.
Фото инцидента опубликовано в Х.
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