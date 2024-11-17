Лига наций. Мексиканцы проиграли сборной Гондураса. Тренеру сборной Мексики разбили голову

В четвертьфинальном матче Лиги наций КОНКАКАФ мексиканцы в гостях сенсационно проиграли сборной Гондураса 0:2.

Оба гола забил Луис Пальма (30 августа перешел из "Ариса" в "Селтик").

Ответный матч состоится 20 ноября.

После финального свистка тренеру сборной Мексики Хавьеру Агирре разбили голову. с трибуны в него бросили банку.

Фото инцидента опубликовано в Х.