x
17 ноября 2024
|
последняя новость: 18:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 ноября 2024
|
17 ноября 2024
|
последняя новость: 18:30
17 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Лига наций. Мексиканцы проиграли сборной Гондураса. Тренеру сборной Мексики разбили голову

Футбол
Скандалы в спорте
Сенсации
время публикации: 17 ноября 2024 г., 17:49 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 17:49
Лига наций. Мексиканцы проиграли сборной Гондураса. Тренеру сборной Мексики разбили голову
AP Photo/Moises Castillo

В четвертьфинальном матче Лиги наций КОНКАКАФ мексиканцы в гостях сенсационно проиграли сборной Гондураса 0:2.

Оба гола забил Луис Пальма (30 августа перешел из "Ариса" в "Селтик").

Ответный матч состоится 20 ноября.

После финального свистка тренеру сборной Мексики Хавьеру Агирре разбили голову. с трибуны в него бросили банку.

Фото инцидента опубликовано в Х.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 ноября 2024

Отборочный турнир юношеского чемпионата Европы. Израильтяне вышли в следующий этап
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 ноября 2024

Немцы забили 7 голов, голландцы - четыре. Результаты матчей Лиги наций
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 ноября 2024

Сборные Грузии и Украины сыграли вничью. Результаты матчей Лиги наций
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 ноября 2024

Уругвайцы победили сборную Колумбии. Результаты отборочных матчей чемпионата мира