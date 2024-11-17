Лига наций. Англичане разгромили ирландцев и возвращаются в элиту
время публикации: 17 ноября 2024 г., 21:43 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 21:49
Победителем группы 2 Лиги В Лиги наций УЕФА стала сборная Англии, по дополнительным показателям обошедшая греков.
В Лигу С вылетели финны, проигравшие все матчи.
Итоговое положение. Англия, Греция по 15 очков, Ирландия 6, Финляндия 0.
Англия - Ирландия 5:0
Это был последний матч англичан под руководством Ли Карсли.
Финляндия - Греция 0:2
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