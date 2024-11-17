Лига наций. Сборная Казахстана не забила ни одного гола и вылетела в Лигу С

Завершился групповой этап Лиги наций в группе 3 Лиги В. В Лигу А вышла сборная Норвегии.

В Лигу С вылетела команда Казахстана, не забившая ни одного мяча.

Итоговое положение. Норвегия 13 очков, Австрия 11, Словения 8, Казахстан 1.

Норвегия - Казахстан 5:0

Эрлинг Холанн забил три гола.

Австрия - Словения 1:1

Австрийцы и словенцы сыграют в стыковых матчах. Австрийцы за право выхода в Лигу А, словенцы - за право остаться в Лиге В.