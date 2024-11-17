Лига наций. Сборная Казахстана не забила ни одного гола и вылетела в Лигу С
время публикации: 17 ноября 2024 г., 21:03 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 21:10
Завершился групповой этап Лиги наций в группе 3 Лиги В. В Лигу А вышла сборная Норвегии.
В Лигу С вылетела команда Казахстана, не забившая ни одного мяча.
Итоговое положение. Норвегия 13 очков, Австрия 11, Словения 8, Казахстан 1.
Норвегия - Казахстан 5:0
Эрлинг Холанн забил три гола.
Австрия - Словения 1:1
Австрийцы и словенцы сыграют в стыковых матчах. Австрийцы за право выхода в Лигу А, словенцы - за право остаться в Лиге В.
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