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Спорт

Лига наций. Сборная Казахстана не забила ни одного гола и вылетела в Лигу С

Футбол
время публикации: 17 ноября 2024 г., 21:03 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 21:10
Лига наций. Сборная Казахстан не забила ни одного гола и вылетела в Лигу С
AP Photo/Darko Bandic

Завершился групповой этап Лиги наций в группе 3 Лиги В. В Лигу А вышла сборная Норвегии.

В Лигу С вылетела команда Казахстана, не забившая ни одного мяча.

Итоговое положение. Норвегия 13 очков, Австрия 11, Словения 8, Казахстан 1.

Норвегия - Казахстан 5:0

Эрлинг Холанн забил три гола.

Австрия - Словения 1:1

Австрийцы и словенцы сыграют в стыковых матчах. Австрийцы за право выхода в Лигу А, словенцы - за право остаться в Лиге В.

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