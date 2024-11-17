Лига наций. Сборная Латвии заняла последнее место в группе
время публикации: 17 ноября 2024 г., 18:23 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 18:23
Завершился групповой этап в группе 4 Лиги С Лиги наций УЕФА. В Лигу В поднялась сборная Северной Македонии.
Сборная Армении сыграет за право выйти в Лигу В.
Латвийцы заняли последнее место в группе и сыграют за право остаться в Лиге С.
Латвия - Армения 1:2
Гол, поднявший армян на второе место в группе, на 74-й минуте забил бывший нападающий молодежного состава донецкого "Шахтера" Артур Миранян (20 сентября перешел из "Ноа" в "Университатю" (Клуж-Напока)).
Северная Македония - Фарерские острова 1:0
Победный гол на 62-й минуте забил Боян Миовски (15 августа перешел из "Абердина" в "Жирону").
Итоговое положение. Северная Македония 16 очков, Армения 7, Фарерские острова 6, Латвия 4.
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