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Спорт

Лига наций. Сборная Латвии заняла последнее место в группе

Футбол
время публикации: 17 ноября 2024 г., 18:23 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 18:23
Лига наций. Сборная Латвии заняла последнее место в группе
AP Photo/Michael Probst

Завершился групповой этап в группе 4 Лиги С Лиги наций УЕФА. В Лигу В поднялась сборная Северной Македонии.

Сборная Армении сыграет за право выйти в Лигу В.

Латвийцы заняли последнее место в группе и сыграют за право остаться в Лиге С.

Латвия - Армения 1:2

Гол, поднявший армян на второе место в группе, на 74-й минуте забил бывший нападающий молодежного состава донецкого "Шахтера" Артур Миранян (20 сентября перешел из "Ноа" в "Университатю" (Клуж-Напока)).

Северная Македония - Фарерские острова 1:0

Победный гол на 62-й минуте забил Боян Миовски (15 августа перешел из "Абердина" в "Жирону").

Итоговое положение. Северная Македония 16 очков, Армения 7, Фарерские острова 6, Латвия 4.

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