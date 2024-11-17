Победителем Итогового турнира АТР стал Янник Синнер

Победителем Итогового турнира АТР, который проходил в Турине, стал итальянец Янник Синнер.

В финале он побелил американца Тейлора Фритца 6:4, 6:4.

Финальный матч продолжался 80 минут.

Янник Синнер, первая ракетка мира, впервые выиграл Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов. В прошлом сезоне он в финале проиграл Новаку Джоковичу.