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Спорт

Победителем Итогового турнира АТР стал Янник Синнер

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Теннис
время публикации: 17 ноября 2024 г., 21:26 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 21:26
Победителем Итогового турнира АТР стал Янник Синнер
AP Photo/Antonio Calanni

Победителем Итогового турнира АТР, который проходил в Турине, стал итальянец Янник Синнер.

В финале он побелил американца Тейлора Фритца 6:4, 6:4.

Финальный матч продолжался 80 минут.

Янник Синнер, первая ракетка мира, впервые выиграл Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов. В прошлом сезоне он в финале проиграл Новаку Джоковичу.

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