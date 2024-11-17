Немцы забили 7 голов, голландцы - четыре. Результаты матчей Лиги наций
время публикации: 17 ноября 2024 г., 07:24 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 07:24
Состоялись матчи пятого тура Лиги наций. Немцы разгромили боснийцев 7:0, голландцы - венгров 4:0.
Германия - Босния и Герцеговина 7:0
Немцы вышли в четвертьфинал. Боснийцы вылетели в Лигу В.
Нидерланды - Венгрия 4:0
Положение команд. Германия 13 очков, Нидерланды 8, Венгрия 5, Босния и Герцеговина 1.
Албания - Чехия 0:0
Положение команд. Лига В, группа 1. Чехия 8 очков, Грузия, Албания по 7, Украина 5.
Швеция - Словакия 2:1
Положение команд. Лига С, группа 1. Швеция 13 очков, Словакия 10, Эстония 4, Азербайджан 1.
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