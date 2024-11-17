Отборочный турнир юношеского чемпионата Европы. Израильтяне вышли в следующий этап
время публикации: 17 ноября 2024 г., 17:28 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 17:28
В матче второго тура отборочного этапа юношеского чемпионата Европы по футболу (игроки до 19 лет) израильтяне победили сборную Северной Ирландии 3:1.
Из 11-й группы после двух туров в решающий отборочный раунд вышли сборные Израиля и Дании.
В составе сборной Израиля отличились Даниэль Тишлер (Маккаби, Тель-Авив), Лиран Хазан (Маккаби, Петах-Тиква) и Юваль Ранон (Вердер, Бремен).
Гол в ворота израильтян забил Мэтью Орр (Линфилд).
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 ноября 2024