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Отборочный турнир юношеского чемпионата Европы. Израильтяне вышли в следующий этап

Футбол
время публикации: 17 ноября 2024 г., 17:28 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 17:28
Отборочный турнир юношеского чемпионата Европы. Израильтяне вышли в следующий этап
AP Photo/Vlasov Sulaj

В матче второго тура отборочного этапа юношеского чемпионата Европы по футболу (игроки до 19 лет) израильтяне победили сборную Северной Ирландии 3:1.

Из 11-й группы после двух туров в решающий отборочный раунд вышли сборные Израиля и Дании.

В составе сборной Израиля отличились Даниэль Тишлер (Маккаби, Тель-Авив), Лиран Хазан (Маккаби, Петах-Тиква) и Юваль Ранон (Вердер, Бремен).

Гол в ворота израильтян забил Мэтью Орр (Линфилд).

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