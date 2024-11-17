Отборочный турнир юношеского чемпионата Европы. Израильтяне вышли в следующий этап

В матче второго тура отборочного этапа юношеского чемпионата Европы по футболу (игроки до 19 лет) израильтяне победили сборную Северной Ирландии 3:1.

Из 11-й группы после двух туров в решающий отборочный раунд вышли сборные Израиля и Дании.

В составе сборной Израиля отличились Даниэль Тишлер (Маккаби, Тель-Авив), Лиран Хазан (Маккаби, Петах-Тиква) и Юваль Ранон (Вердер, Бремен).

Гол в ворота израильтян забил Мэтью Орр (Линфилд).