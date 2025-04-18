x
18 апреля 2025
|
последняя новость: 08:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 апреля 2025
|
18 апреля 2025
|
последняя новость: 08:59
18 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Европы по акробатической гимнастике. Израильтяне завоевали две серебряные медали

Спортивная гимнастика
время публикации: 18 апреля 2025 г., 08:56 | последнее обновление: 18 апреля 2025 г., 08:56
Чемпионат Европы по акробатической гимнастике. Израильтяне завоевали две серебряные медали
AP Photo/Virginia Mayo

В Люксембурге продолжается чемпионат Европы по акробатической гимнастике. Во второй день турнира израильтяне завоевали две серебряные медали.

В первый день наши спортсмены завоевали пять медалей, в том числе четыре золотые.

В групповом динамическом упражнении израильские юниорки заняли второе место.

Победили британки. Бронзовые медали завоевали немки.

Состав сборной Израиля: Ноа Ифрах, Ноам Ронен и Роми Таль.

В динамическом упражнении смешанных пар серебряную медаль завоевали Эми Рафаэли и Йонатан Фридман.

Чемпионами стали азербайджанцы. На третьем месте португальцы. Украинская пара заняла шестое место.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 апреля 2025

Чемпионат Европы по акробатической гимнастике. Израильтяне завоевали пять медалей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 апреля 2025

Кубок мира по спортивной гимнастике. Израильтяне завоевали две золотые и две серебряные медали
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 сентября 2024

Чемпионат мира по акробатической гимнастике. Израильтяне завоевали две серебряные медали
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 сентября 2024

Чемпионат мира по акробатической гимнастике. Сборная Израиля завоевала три медали