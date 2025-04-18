Чемпионат Европы по акробатической гимнастике. Израильтяне завоевали две серебряные медали
время публикации: 18 апреля 2025 г., 08:56 | последнее обновление: 18 апреля 2025 г., 08:56
В Люксембурге продолжается чемпионат Европы по акробатической гимнастике. Во второй день турнира израильтяне завоевали две серебряные медали.
В первый день наши спортсмены завоевали пять медалей, в том числе четыре золотые.
В групповом динамическом упражнении израильские юниорки заняли второе место.
Победили британки. Бронзовые медали завоевали немки.
Состав сборной Израиля: Ноа Ифрах, Ноам Ронен и Роми Таль.
В динамическом упражнении смешанных пар серебряную медаль завоевали Эми Рафаэли и Йонатан Фридман.
Чемпионами стали азербайджанцы. На третьем месте португальцы. Украинская пара заняла шестое место.
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