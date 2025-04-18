Чемпионат Европы по акробатической гимнастике. Израильтяне завоевали две серебряные медали

В Люксембурге продолжается чемпионат Европы по акробатической гимнастике. Во второй день турнира израильтяне завоевали две серебряные медали.

В первый день наши спортсмены завоевали пять медалей, в том числе четыре золотые.

В групповом динамическом упражнении израильские юниорки заняли второе место.

Победили британки. Бронзовые медали завоевали немки.

Состав сборной Израиля: Ноа Ифрах, Ноам Ронен и Роми Таль.

В динамическом упражнении смешанных пар серебряную медаль завоевали Эми Рафаэли и Йонатан Фридман.

Чемпионами стали азербайджанцы. На третьем месте португальцы. Украинская пара заняла шестое место.