Кубок мира по спортивной гимнастике. Израильтяне завоевали две золотые и две серебряные медали

Израильтяне удачной выступили в Осиеке, Хорватия, где проходил этап Кубка мира по спортивной гимнастике.

Золотые медали завоевали Артем Долгопят (вольные упражнения) и Рон Пятов (упражнения на брусьях).

Серебряные медали завоевали Александр Мякинин (упражнения на перекладине) и Яли Шошани (вольные упражнения).