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Кубок мира по спортивной гимнастике. Израильтяне завоевали две золотые и две серебряные медали

Спортивная гимнастика
время публикации: 16 апреля 2025 г., 10:32 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 10:32
Кубок мира по спортивной гимнастике. Израильтяне завоевали две золотые и две серебряные медали
AP Photo/Virginia Mayo

Израильтяне удачной выступили в Осиеке, Хорватия, где проходил этап Кубка мира по спортивной гимнастике.

Золотые медали завоевали Артем Долгопят (вольные упражнения) и Рон Пятов (упражнения на брусьях).

Серебряные медали завоевали Александр Мякинин (упражнения на перекладине) и Яли Шошани (вольные упражнения).

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