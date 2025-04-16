Кубок мира по спортивной гимнастике. Израильтяне завоевали две золотые и две серебряные медали
время публикации: 16 апреля 2025 г., 10:32 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 10:32
Израильтяне удачной выступили в Осиеке, Хорватия, где проходил этап Кубка мира по спортивной гимнастике.
Золотые медали завоевали Артем Долгопят (вольные упражнения) и Рон Пятов (упражнения на брусьях).
Серебряные медали завоевали Александр Мякинин (упражнения на перекладине) и Яли Шошани (вольные упражнения).
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