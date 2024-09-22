Чемпионат мира по акробатической гимнастике. Израильтяне завоевали две серебряные медали
время публикации: 22 сентября 2024 г., 11:39 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 11:39
Сегодня в Португалии завершится чемпионат мира по акробатической гимнастике. На данный момент сборная Израиля занимает четвертое место в медальном зачете (3 серебряных и 2 бронзовых медали).
Как сообщалось ранее, бронзовые медали в комбинированных упражнениях завоевала сборная Израиля и женская пара Майя Вельнер и Ронни Коэн.
Майя и Ронни завоевали серебряную медаль в динамических упражнениях.
В упражнениях на баланс израильтяне завоевали две серебряные медали: смешанные пары (Йонатан Фридман и Эми Рефаэли) и мужская команда (Томер Оффир, Ор Абраам, Лиор Бородин и РОтем Амихай).
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