Чемпионат мира по акробатической гимнастике. Израильтяне завоевали две серебряные медали

Сегодня в Португалии завершится чемпионат мира по акробатической гимнастике. На данный момент сборная Израиля занимает четвертое место в медальном зачете (3 серебряных и 2 бронзовых медали).

Как сообщалось ранее, бронзовые медали в комбинированных упражнениях завоевала сборная Израиля и женская пара Майя Вельнер и Ронни Коэн.

Майя и Ронни завоевали серебряную медаль в динамических упражнениях.

В упражнениях на баланс израильтяне завоевали две серебряные медали: смешанные пары (Йонатан Фридман и Эми Рефаэли) и мужская команда (Томер Оффир, Ор Абраам, Лиор Бородин и РОтем Амихай).