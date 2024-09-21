Чемпионат мира по акробатической гимнастике. Сборная Израиля завоевала три медали
время публикации: 21 сентября 2024 г., 20:08 | последнее обновление: 21 сентября 2024 г., 20:08
В Португалии проходит чемпионат Европы по акробатической гимнастике. В первые три дня турнира сборная Израиля завоевала три медали.
Майя Вельнер и Рони Коэн завоевали серебряную и бронзовую медали в соревнованиях женских пар.
Украинки Розанна Вечерук и Ангелина Чернявская завоевали серебряную медаль в соревнованиях женских пар.
В командных соревнованиях сборная Израиля завоевала бронзовую медаль. Победила сборная Китая. На втором месте команда Азербайджана.
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