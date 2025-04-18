"Маккаби" разгромил "Бней Герцлия". Результаты матчей чемпионата Израиля по баскетболу
время публикации: 18 апреля 2025 г., 08:22 | последнее обновление: 18 апреля 2025 г., 08:22
Состоялись матчи чемпионата Израиля по баскетболу. Тель-авивский "Маккаби" разгромил "Бней Герцлия" 105:82.
Апоэль (Афула) - Апоэль (Беэр-Шева) 92:93
Апоэль (Хайфа) - Апоэль (Холон) 80:81
Маккаби (Тель-Авив) - Бней Герцлия 105:82
"Маккаби" близок к победе в регулярном сезоне.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 апреля 2025