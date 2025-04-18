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"Маккаби" разгромил "Бней Герцлия". Результаты матчей чемпионата Израиля по баскетболу

Баскетбол
время публикации: 18 апреля 2025 г., 08:22 | последнее обновление: 18 апреля 2025 г., 08:22
"Маккаби" разгромил "Бней Герцлия". Результаты матчей чемпионата Израиля по баскетболу
AP Photo/Godofredo A. Vásquez

Состоялись матчи чемпионата Израиля по баскетболу. Тель-авивский "Маккаби" разгромил "Бней Герцлия" 105:82.

Апоэль (Афула) - Апоэль (Беэр-Шева) 92:93

Апоэль (Хайфа) - Апоэль (Холон) 80:81

Маккаби (Тель-Авив) - Бней Герцлия 105:82

"Маккаби" близок к победе в регулярном сезоне.

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