Полуфинальные пары Лиги Европы
время публикации: 18 апреля 2025 г., 08:31 | последнее обновление: 18 апреля 2025 г., 08:31
Определились полуфиналисты Лиги Европы На участие в финале, который состоится 21 мая, претендует хозяин стадиона - "Атлетик".
В турнире может быть английский финал.
Полуфинальные пары (матчи состоятся 1 и 8 мая):
Тоттенхэм - Буде/Глимт
Атлетик (Бильбао) - Манчестер Юнайтед.
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