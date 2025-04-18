Полуфинальные пары Лиги Европы

Определились полуфиналисты Лиги Европы На участие в финале, который состоится 21 мая, претендует хозяин стадиона - "Атлетик".

В турнире может быть английский финал.

Полуфинальные пары (матчи состоятся 1 и 8 мая):

Тоттенхэм - Буде/Глимт

Атлетик (Бильбао) - Манчестер Юнайтед.