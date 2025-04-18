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Полуфинальные пары Лиги Европы

Футбол
время публикации: 18 апреля 2025 г., 08:31 | последнее обновление: 18 апреля 2025 г., 08:31
Полуфинальные пары Лиги Европы
AP Photo/Jon Super

Определились полуфиналисты Лиги Европы На участие в финале, который состоится 21 мая, претендует хозяин стадиона - "Атлетик".

В турнире может быть английский финал.

Полуфинальные пары (матчи состоятся 1 и 8 мая):

Тоттенхэм - Буде/Глимт

Атлетик (Бильбао) - Манчестер Юнайтед.

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