Регулярный чемпионат НХЛ. Леон Драйзайтль - лучший снайпер
время публикации: 18 апреля 2025 г., 13:14 | последнее обновление: 18 апреля 2025 г., 13:20
Завершился регулярный сезон НХЛ. Лучшим снайпером лиги стал форвард "Эдмонтон Ойлерз" Леон Драйзайтль, забивший 52 гола в 71 матче.
На втором месте Вильям Нюландер (Торонто) - 45 голов в 81 матче.
Самый результативный новичок сезона Лэйн Хатсон 66 (6+ 60) очков.
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