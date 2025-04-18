x
18 апреля 2025
|
последняя новость: 13:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 апреля 2025
|
18 апреля 2025
|
последняя новость: 13:37
18 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Регулярный чемпионат НХЛ. Леон Драйзайтль - лучший снайпер

Хоккей
НХЛ
время публикации: 18 апреля 2025 г., 13:14 | последнее обновление: 18 апреля 2025 г., 13:20
Регулярный чемпионат НХЛ. Леон Драйзайтль - лучший снайпер
AP Photo/Pamela Smith

Завершился регулярный сезон НХЛ. Лучшим снайпером лиги стал форвард "Эдмонтон Ойлерз" Леон Драйзайтль, забивший 52 гола в 71 матче.

На втором месте Вильям Нюландер (Торонто) - 45 голов в 81 матче.

Самый результативный новичок сезона Лэйн Хатсон 66 (6+ 60) очков.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 апреля 2025

Достижение Зибанежада. Рекорд Кросби. Регулярный чемпионат НХЛ завершен. Результаты матчей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 апреля 2025

НХЛ. Достижения Раффа, Тача и Палмиери. Голевые передачи Цукера и Харриса
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 апреля 2025

Сын израильтян подписал контракт с "Лос-Анджелес Кингз"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 апреля 2025

НХЛ. Достижение Мэтьюза. Рекорд "Торонто". Две результативные передачи Люка Хьюза