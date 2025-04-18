Достижение Зибанежада. Рекорд Кросби. Регулярный чемпионат НХЛ завершен. Результаты матчей

Завершился регулярный сезон НХЛ. "Питтсбург" разгромил "Вашингтон" 5:2.

Нью-Йорк Рейнджерс - Тампа-Бей Лайтнинг 4:0

"Рейнджерс" занял 11-е место в Восточной конференции и в плэй-офф не попал.

Мика Зибанежад набрал 3 (2 + 1) очка. Он забил 250 голов в матчах за "Рейнджерс". В восьмом сезоне подряд оне забивает не менее 20 голов.

Игорь Шестеркин отразил 27 бросков и совершил шестой шутаут в сезоне.

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс отыграл 21 минуту 28 секунд. Показатель + 1.

Оттава Сенаторз - Каролина Хурикейнз 7:5

На 18-й минуте счет был 3:0 в пользу "Оттавы". Первый период завершился со счетом 3:2.

После двух периодов "Каролина" вела в счете 5:3.

По 3 очка набрали игроки "Оттавы" Дрейк Батерсон (2 + 1), Дилан Козенс (1 + 2) и Тим Штуцле (1 + 2). Батерсон установил личный рекорд результативности за сезон 68 (26 + 42) очков.

Питтсбург Пингвинз - Вашингтон Кэпиталз 5:2

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран отыграл 25 минут 22 секунды.

Лидер "пингвинов" Си дни Кросби в третьем сезоне подряд набрал не менее 90 очков. Это рекорд для хоккеистов старше 35 лет. Он стал шестым игроком в истории НХЛ, набравшим более 90 очков в возрасте не младше 37 лет.

Торонто Мейпл Лифс - Детройт Ред Уингз 4:3 (овертайм)

После двух периодов "Детройт" вел в счете 3:1.

Кристофер Танев сравнял счет за 2 секунды до конца основного времени.

Победную шайбу в овертайме забил Скотт Лотон.

Лос-Анджелес Кингз - Калгари Флэймз 1:5

Последний матч регулярного сезона.

Две шайбы забросил Назим Кадри.

Сэм Мортон и Зейн Парех удачно дебютировали в НХЛ, забив в дебютном матче.