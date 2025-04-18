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НХЛ. Достижения Раффа, Тача и Палмиери. Голевые передачи Цукера и Харриса

Хоккей
НХЛ
время публикации: 18 апреля 2025 г., 10:21 | последнее обновление: 18 апреля 2025 г., 10:21
Наставник "Баффало" Линди Рафф одержал 900-ю победу в НХЛ
AP Photo/Jeffrey T. Barnes

В последний игровой день регулярного чемпионата НХЛ "Коламбус" разгромил "островитян" 6:1.

Баффало Сейбрз - Филадельфия Флайерз 5:4

Обе команды уже давно не претендовали на выход в плэй-офф. "Филадельфия" заняла последнее место в Восточной конференции.

По 3 очка набрали Райан Маклеод (Баффало, 1 + 2) и Матвей Мичков (Филадельфия, 2+1).

Еврейский форвард "Сейбрз" Джейсон Цукер сделал результативную передачу.

Наставник "Баффало" Линди Рафф одержал 900-ю победу в НХЛ. 607 побед - с "Сейбрз".

Алекс Тач (Баффало) сделал в этом сезоне 113 блок-шотов - это рекорд НХЛ для нападающих. В этом сезоне он забил 36 голов, повторив личный рекорд.

Коламбус Блю Джекетс - Нью-Йорк Айлендерс 6:1

Еврейский форвард "Коламбуса" Джордан Харрис сделал результативную передачу.

"Коламбус" выиграл шестой матч подряд, но не сумел обойти "Монреаль" в борьбе за восьмое место Восточной конференции.

Кайл Палмиери (Айлендерс) провел 900-й матч в НХЛ.

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