Чемпионат мира по блицу. Чемпионами признаны Магнус Карлсен и Ян Непомнящий
время публикации: 01 января 2025 г., 15:16 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 15:16
Чемпионами мира по блицу стали гроссмейстеры Магнус Карлсен (Норвегия) и Ян Непомнящий (Россия).
В финале после четырех партий была ничья. Затем соперники сыграли вничью три дополнительные партии.
После этого норвежец предложил разделить титул. Россиянин это предложение поддержал.
Напомним, Магнус Карлсен был снят с чемпионата мира по быстрым шахматам из-за нарушения дресс-кода.
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