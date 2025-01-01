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Спорт

Чемпионат мира по блицу. Чемпионами признаны Магнус Карлсен и Ян Непомнящий

Знаменитые спортсмены
Шахматы
время публикации: 01 января 2025 г., 15:16 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 15:16
Чемпионат мира по блицу. Чемпионами признаны Магнус Карлсен и Ян Непомнящий
AP Photo/Kamran Jebreili, File

Чемпионами мира по блицу стали гроссмейстеры Магнус Карлсен (Норвегия) и Ян Непомнящий (Россия).

В финале после четырех партий была ничья. Затем соперники сыграли вничью три дополнительные партии.

После этого норвежец предложил разделить титул. Россиянин это предложение поддержал.

Напомним, Магнус Карлсен был снят с чемпионата мира по быстрым шахматам из-за нарушения дресс-кода.

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