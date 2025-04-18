Регулярный чемпионат НХЛ. Статистика еврейских хоккеистов

Завершился регулярный сезон НХЛ. Приводим статистику выступлений еврейских хоккеистов (данные официального сайта НХЛ).

Джейкоб Чикран (защитник, Вашингтон). Он провел рекордный сезон - в 74 играх набрал 47 очков (20 + 27). Показатель + 17. До этого он дважды набирал 41 очко за сезон - в составе "Оттавы" и "Аризоны". 52 минуты штрафного времени. Джейкоб провел первый сезон в составе "Вашингтона". Недавно он подписал со столичным клубом многолетний контракт.

Адам Фокс (защитник, Нью-Йорк Рейнджерс). В 74 матчах набрал 61 (10 + 51) очко. Показатель +9. 32 минуты штрафа.

Марк Фридман (защитник, Ванкувер) в 5 матчах очков не набрал. 10 минут штрафа. Показатель -4.

Куинн Хьюз (защитник, Ванкувер). В 68 матчах набрал 76 (16 + 60) очков. 29 минут штрафа. Показатель +2.

Макс Сасон (центрфорвард, Ванкувер). Сын израильтян не был выбран на драфте. но в этом сезоне дебютировал в НХЛ. В 29 играх набрал 7 (3 + 4) очка. Показатель +1.

Джек Хьюз (центрфорвард, Нью-Джерси). В 62 матчах набрал 70 (27 + 43) очка. 18 минут штрафа. Показатель +12.

Люк Хьюз (защитник, Нью-Джерси). В 71 игре набрал 44 (7 + 37) очка. 16 минут штравфа. Показатель -9. Это его второй полноценный сезон в НХЛ.

Джордан Харрис (защитник, Коламбус). В 33 играх набрал 5 (1 + 4) очков. 6 минут штрафа. Показатель -1. Это его первый сезон в "Блю Джекетс". Ранее выступал за "Монреаль".

Зак Хайман (левый нападающий, Эдмонтон). В 73 матчах набрал 44 (27 + 17) очков. 32 минуты штрафа. Показатель +9.

Джейк Уолман (защитник. По ходу сезона перешел из "Сан-Хосе" в "Эдмонтон"). В 50 матчах за "акул" набрал 32 (6 +26) очков. В 15 играх за "нефтяников" - 8 (1 + 7).

Люк Кунин (центрфорвард, по ходу сезона перешел из "Сан-Хосе" в "Коламбус"). В 63 матчах за "Сан-Хосе" набрал 18 (11 + 7) очков. В 12 играх за "Коламбус" результативными действиями не отметился.

Девон Леви (голкипер, Баффало). 9 игр, 2 победы. Процент отраженных бросков 87.2. Это его худший сезон из трех в составе "клинков".

Джейсон Цукер (левый нападающий, Баффало). В 73 матчах набрал 53 (21 + 32) очка. 57 минут штрафа (личный рекорд). Показатель +4.

Джереми Суэйман (голкипер, Бостон). 22 победы в 58 играх, 4 шутаута. Процент отраженных бросков 89.2.