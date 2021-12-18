Исторический гол "Арсенала" забил 20-летний бразилец
В матче восемнадцатого тура чемпионата Англии "Арсенал" в гостях разгромил "Лидс" 4:1. В прошлом матче "Лидс" потерпел историческое поражение - 0:7 от "Манчестер Сити".
Шесть матчей тура перенесены из-за коронавируса.
"Лидс": Мелье, Драме, Эйлинг, Кох, Даллас, Форшоу, Клих (Гринвуд, 78), Харрисон (Саммервилл, 31; Маккаррон, 81), Робертс, Рафинья, Гелхардт
"Арсенал": Рэмсдейл, Томиясу (Соареш, 64), Габриэл, Уайт, Тирни, Сака (Смит-Роу, 78), Джака, Парти, Эдегор (Нуну Тавареш, 85), Ляказетт, Мартинелли
Третья победа подряд позволила "канонирам" закрепиться на четвертом месте.
Габриэль Мартинелли в первые полчаса матча забил два гола. Причем один из голов стал 7000-м голом "Арсенала" в матчах чемпионата Англии.
На 42-й минуте Сака довел счет до крупного 0:3.
На 75-й минуте Рафинья реализовал пенальти 1:3.
На 84-й минуте Смит-Роу установил окончательный счет.
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