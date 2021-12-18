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NEWSru.co.il :: Спорт18 декабря 2021 г., 22:29

Исторический гол "Арсенала" забил 20-летний бразилец

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Второй гол Габриэля Мартинелли

В матче восемнадцатого тура чемпионата Англии "Арсенал" в гостях разгромил "Лидс" 4:1. В прошлом матче "Лидс" потерпел историческое поражение - 0:7 от "Манчестер Сити".

Шесть матчей тура перенесены из-за коронавируса.

"Лидс": Мелье, Драме, Эйлинг, Кох, Даллас, Форшоу, Клих (Гринвуд, 78), Харрисон (Саммервилл, 31; Маккаррон, 81), Робертс, Рафинья, Гелхардт

"Арсенал": Рэмсдейл, Томиясу (Соареш, 64), Габриэл, Уайт, Тирни, Сака (Смит-Роу, 78), Джака, Парти, Эдегор (Нуну Тавареш, 85), Ляказетт, Мартинелли


Третья победа подряд позволила "канонирам" закрепиться на четвертом месте.

Габриэль Мартинелли в первые полчаса матча забил два гола. Причем один из голов стал 7000-м голом "Арсенала" в матчах чемпионата Англии.

На 42-й минуте Сака довел счет до крупного 0:3.

На 75-й минуте Рафинья реализовал пенальти 1:3.

На 84-й минуте Смит-Роу установил окончательный счет.

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