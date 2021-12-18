Первое сенсационное поражение Тедеско. "Боруссия" упустила победу
Состоялись матчи семнадцатого тура чемпионата Германии. "Лейпциг" потерпел первое поражение под руководством Тедеско. И сразу сенсационное - от "Арминии" 0:2.
Лейпциг - Арминия (Билефельд) 0:2
Предпоследняя команда победила фаворита, последние 20 минут играя в меньшинстве. Был удален Фабиан Клос.
Айнтрахт (Франкфурт) - Майнц 1:0
Хоффенхайм - Боруссия (Менхенгладбах) 1:1
Хозяева отыгрались на первой минуте компенсированного времени. Гол забил Кевин Акпогума.
Бохум - Унион (Берлин) 0:1
Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0
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