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NEWSru.co.il :: Спорт18 декабря 2021 г., 18:41

Первое сенсационное поражение Тедеско. "Боруссия" упустила победу

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Первое сенсационное поражение Тедеско. "Боруссия" упустила победу

Состоялись матчи семнадцатого тура чемпионата Германии. "Лейпциг" потерпел первое поражение под руководством Тедеско. И сразу сенсационное - от "Арминии" 0:2.

Лейпциг - Арминия (Билефельд) 0:2

Предпоследняя команда победила фаворита, последние 20 минут играя в меньшинстве. Был удален Фабиан Клос.

Айнтрахт (Франкфурт) - Майнц 1:0


Хоффенхайм - Боруссия (Менхенгладбах) 1:1

Хозяева отыгрались на первой минуте компенсированного времени. Гол забил Кевин Акпогума.

Бохум - Унион (Берлин) 0:1

Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0

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