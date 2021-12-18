Чемпионат Италии. "Ювентус" победил в Болонье

В матче восемнадцатого тура чемпионата Италии "Ювентус" в гостях обыграл "Болонью" 2:0.

"Болонья": Скорупски, Теат, Медель, Сумаоро, Хики (Виола, 85), Сванберг (Виньято, 80), Домингес, Де Сильвестри (Сков Ольсен, 46), Барроу (Сансоне, 79), Сориано (Сантандер, 85), Арнаутович

"Ювентус": Щенсны, Пеллегрини (Алекс Сандру, 61), Бонуччи, де Лигт, Куадрадо, Рабьо, Артур (Локателли, 61), Маккенни (Бентанкур, 72), Бернардески, Мората (Кайю Жорже, 85), Кин (Кулушевски, 71)

Скажем так. Счет не соответствует происходившему на поле. Причем это справедливо в отношении обеих команд. Гости забили быстрый гол затем до конца первого тайма у хозяев было небольшое преимущество. В начале второго тайма казалось вот- вот "Болонья" отыграется, но туринцы забили второй гол. После чего хозяева "рассыпались" - гости могли забивать еще два-три гола - соперник был в состоянии "грогги".

На 6-й минуте Бернардески одной передачей отправил отдыхать всю оборону соперника. Мората оказался один перед вратарем и отправил мяч в сетку 0:1.

На 24-й минуте Домингес пробил - мяч попал в защитника. Сванберг пробил через себя - красиво, но мяч пролетел рядом со штангой. На 66-й минуте Домингес метров с 8 бьет в угол. Щенсны выручил.

На 69-й минуте Куадрадо качнул защитника, ворвался в штрафную и пробил в дальнюю "девятку" 0:2.