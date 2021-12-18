Убит 23-летний футболист
18 декабря был убит 23-летний футболист сборной Бермудских островов Осаги Баском, сообщает The Northern Echo.
Спортсмен получил множественные ножевые ранения.
Полиция Бермудских островов проводит расследование.
Осаги Баском играл на позиции нападающего. На юноршеском и молодежном уровне он играл за команды известных клубов: "Леванте", "Валенсия", "Астон Вилла" и "Бристоль".
В 2019-2021 годах форвард выступал за английский клуб "Дарлингтон". Он покинул команду в феврале 2021 года.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день