18 декабря был убит 23-летний футболист сборной Бермудских островов Осаги Баском, сообщает The Northern Echo.

Спортсмен получил множественные ножевые ранения.

Полиция Бермудских островов проводит расследование.

Осаги Баском играл на позиции нападающего. На юноршеском и молодежном уровне он играл за команды известных клубов: "Леванте", "Валенсия", "Астон Вилла" и "Бристоль".

В 2019-2021 годах форвард выступал за английский клуб "Дарлингтон". Он покинул команду в феврале 2021 года.