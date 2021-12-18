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NEWSru.co.il :: Спорт18 декабря 2021 г., 18:59

Убит 23-летний футболист

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Осаги Баском в матче против сборной Мексики

18 декабря был убит 23-летний футболист сборной Бермудских островов Осаги Баском, сообщает The Northern Echo.

Спортсмен получил множественные ножевые ранения.

Полиция Бермудских островов проводит расследование.

Осаги Баском играл на позиции нападающего. На юноршеском и молодежном уровне он играл за команды известных клубов: "Леванте", "Валенсия", "Астон Вилла" и "Бристоль".


В 2019-2021 годах форвард выступал за английский клуб "Дарлингтон". Он покинул команду в феврале 2021 года.

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