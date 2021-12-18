Чемпионат Италии. Команда Моуриньо разгромила "Аталанту"

В матче восемнадцатого тура чемпионата Италии "Рома" в Бергамо разгромила "Аталанту" 4:1.

"Аталанта": Муссо, Толой, Паломино, Пеццелла (Мехле, 79), Джимсити (Муриэль, 34), Хатебур (Дзаппакоста, 79), Фройлер, де Рон, Пашалич (Миранчук, 64), Иличич (Малиновский, 46), Сапата

"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Роджер Ибаньес, Винья, Смоллинг, Манчини, Кристанте, Верету (Кумбулла, 90+1), Мхитарян (Калафьори, 89), Абрахам (Бове, 90+1), Дзаньоло (Шомуродов, 70)

"Волки" надежно сыграли в обороне и выжали максимум из созданных моментов.

Статистическое преимущество у бергамасков (71% владения мячом, 17:8 по ударам, 6:5 по точным ударам, 10:0 по угловым).

Уже на 55-й секунде матча Абрахам выскочил один на один и открыл счет 0:1. Хозяева старались много атаковать, но защита бергамасков часто просто исчезала. На 27-й минуте Дзаньоло вышел один на один и пробил в ближний угол 0:2.

На последних секундах первого тайма Муриэль пробил из-за пределов штрафной. мяч попал в Кристанте и оказался в сетке 1:2. На 68-й минуте Малиновский навесил. Сапата пробил. Мяч от Кристанте оказался в сетке. Но Сапата подыграл рукой гол не засчитан.

На 72-й минуте после навеса со штрафного забил Смоллинг 1:3. На 82-й минуте Абрахам пробил в дальний угол 1:4.