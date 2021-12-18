Роберт Левандовски побил рекорд Герда Мюллера

В матче семнадцатого тура чемпионата Германии "Бавария" разгромила "Вольфсбург" 4:0. Роберт Левандовски забил четвертый гол и побил рекорд Герда Мюллера по количеству голов в чемпионате за календарный год - 43.

"Бавария": Нойер, Дэвис (Ричардс, 80), Эрнандес (Ньянзу, 80), Упамекано, Павар (Тилман, 85), Мусиала, Рока (Забитцер, 75), Сане, Мюллер, Гнабри (Сарр, 80) – Левандовски

"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Борно, Лакруа, Герхардт, Арнольд, Вранкс (Мбабу, 87), Баку, Штеффен (Нмеча, 58), Вальдшмидт (Гилавоги, 72), Вегхорст

У "Баварии" огромное преимущество (61% владения мячом, 24: 7 по ударам, 9:2 по точным ударам).

На 7-й минуте Гнабри мощно пробил метров с 23. Вратарь отбил мяч перед собой. Томас Мюллер добил мяч в сетку 1:0. На 57-й минуте Сане прострелил. Мюллер продлил передачу. Упамекано протолкнул мяч в сетку 2:0.

Через 2 минуты Лерой Сане нанес обводящий удар в дальний угол. Мяч задел штангу и оказался в сетке 3:0. На 87-й минуте следует длинный пас в штрафную. Мусиала скинул мяч. Левандовски в падении пробил под перекладину 4:0.