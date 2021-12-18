Коронавирус. Перенесены четыре матча чемпионата Англии
Из-за ситуации с коронавирусом перенесены четыре матча чемпионата Англии, которые должны были состояться сегодня:
Манчестер Юнайтед - Брайтон энд Хоув
Саутгемптон - Брентфорд
Уотфорд - Кристал Пэлас (Англия)
Вест Хэм (Лондон) - Норвич.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 17 декабря 2021
Кубок Израиля. Победный гол Эрана Леви. "Ашдод" проиграл "золушке"
Кубок Израиля. Победный гол Эрана Леви. "Ашдод" проиграл "золушке"
// NEWSru.co.il // Спорт // 17 декабря 2021
Чемпионат Хорватии. Игрок реализовал пенальти и был удален
Чемпионат Хорватии. Игрок реализовал пенальти и был удален
// NEWSru.co.il // Спорт // 17 декабря 2021
Кубок Испании. Автогол на последних секундах матча отменил сенсацию
Кубок Испании. Автогол на последних секундах матча отменил сенсацию