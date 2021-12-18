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NEWSru.co.il :: Спорт18 декабря 2021 г., 08:40

Коронавирус. Перенесены четыре матча чемпионата Англии

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Коронавирус Перенесены четыре матча чемпионата Англии

Из-за ситуации с коронавирусом перенесены четыре матча чемпионата Англии, которые должны были состояться сегодня:

Манчестер Юнайтед - Брайтон энд Хоув

Саутгемптон - Брентфорд

Уотфорд - Кристал Пэлас (Англия)

Вест Хэм (Лондон) - Норвич.


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