Иерусалим:
7 - 14°
Тель-Авив:
13 - 18°
Эйлат:
13 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт18 декабря 2021 г., 08:24

ЦСКА победил в Берлине. Результаты матчей Евролиги

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
ЦСКА победил в Берлине. Результаты матчей Евролиги

Завершился шестнадцатый тур регулярного чемпионата Евролиги. УНИКС обыграл "Жальгирис" 66:53. ЦСЕП в гостях победил "Альбу" 93:90.

УНИКС (Кащань, Россия) - Жальгирис (Каунас, Литва) 66:53

Альба (Берлин, Германия) - ЦСКА (Москва, Россия) 90:93

Монако (Франция) - Зенит (Санкт-Петербург, Россия) 74:85


Олимпиакос (Пирей, Греция) - АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) 89:54

Црвена Звезда (Белград, СЕрбия) - Бавария (Мюнхен, Германия) 81:78

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 17 декабря 2021
В декабре 47 игроков НБА включены в "коронавирусный протокол"
// NEWSru.co.il // Спорт // 17 декабря 2021
Дени Авдия набрал 14 очков в Аризоне. Результаты матчей
// NEWSru.co.il // Спорт // 17 декабря 2021
Евролига. "Барселона" победила в Греции, "Реал" - в Италии
// NEWSru.co.il // Спорт // 16 декабря 2021
Евролига. "Маккаби" потерпел шестое поражение подряд

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:40 Коронавирус Перенесены четыре матча чемпионата Англии
08:24 ЦСКА победил в Берлине. Результаты матчей Евролиги
17:18 Абу-Даби. Израильтянка Анастасия Горбенко стала чемпионкой мира по плаванию
17:06 Кубок Израиля. Победный гол Эрана Леви. "Ашдод" проиграл "золушке"
16:40 Кубок Первого канала. Канадцы победили шведов
13:49 В декабре 47 игроков НБА включены в "коронавирусный протокол"
13:32 Чемпионат Хорватии. Игрок реализовал пенальти и был удален
12:57 Кубок Испании. Автогол на последних секундах матча отменил сенсацию
12:31 49-летняя немецкая конькобежка завоевала олимпийскую лицензию
10:59 Василевский побил рекорд Флери. Результат матчей
Загрузка...