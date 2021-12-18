ЦСКА победил в Берлине. Результаты матчей Евролиги
Завершился шестнадцатый тур регулярного чемпионата Евролиги. УНИКС обыграл "Жальгирис" 66:53. ЦСЕП в гостях победил "Альбу" 93:90.
УНИКС (Кащань, Россия) - Жальгирис (Каунас, Литва) 66:53
Альба (Берлин, Германия) - ЦСКА (Москва, Россия) 90:93
Монако (Франция) - Зенит (Санкт-Петербург, Россия) 74:85
Олимпиакос (Пирей, Греция) - АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) 89:54
Црвена Звезда (Белград, СЕрбия) - Бавария (Мюнхен, Германия) 81:78
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