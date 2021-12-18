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NEWSru.co.il :: Спорт18 декабря 2021 г., 11:47

"Сельта" помешала "Эспаньолу" обогнать "Барселону". Гол с центра поля

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Сельта" помешала "Эспаньолу" обогнать "Барселону". Гол с центра поля

В матче восемнадцатого тура чемпионата Испании "Сельта" победила "Эспаньол" 3:1. Каталонцы в случае победы могли обойти "Барселону".

"Сельта": Дитуро, Галан, Араухо, Айду, Мальо, Тапия, Серви, Бельтран (Денис Суарес, 46), Мендес (Вейга, 87), Санти Мина (Сотело, 89), Аспас (Нолито, 85)

"Эспаньол": Диего Лопес, Педроса (Дидак Вила, 87), Кабрера, Серджи Гомес, Мигелон (Морон, 58), Пуадо, Дардер, Эррера (Меламед, 58), Алеиш Видаль (Санчес, 74), де Томас, Мелендо (Морланес, 58)

"Сельта" одержала вторую победу на своем поле в этом сезоне.


На третьей минуте Аспас вывел Санти Мину один на один 1:0. На 47-й минуте Аспас нанес удар в дальний нижний угол. Мяч от штанги отскочил в сетку 2:0.

На 82-й минуте Аспас сделал передачу на край штрафной. Мальо прострелил. Деннис Суарес забил 3:0.

Гости ответили одним голом. Зато каким. На второй минуте компенсированного времени арендованный у "Бетиса" Лорен Морн находился у кромки в центре поля. Увидев, что вратарь далеко вышел из ворот, он нанес удар 3:1.

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