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NEWSru.co.il :: Спорт18 декабря 2021 г., 16:56

Кубок Первого канала. Россияне разгромили сборную Чехии

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Кубок Первого канала. Россияне разгромили сборную Чехии

В матче Кубка Первого канала (этап хоккейного Евротура) россияне разгромили сборную Чехии 5:2.

По броскам 27:23 в пользу чехов.

Россияне на 15-й минуте матча вели 3:0 (чехи после первого периода поменяли вратаря) и преимущества не упустили.

Две шайбы забросил Михаил Григоренко (ЦСКА). По разу отличились Арсений Грицюк (Авангард, Омск), Даниил Вовченко (Северсталь) и Александр Елесин (Локомотив, Ярославль).

У чехов отличились Ян Коварж (Цуг, Швейцария) и Милан Гулас (Ческе Будейовице).


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