Кубок Первого канала. Россияне разгромили сборную Чехии
В матче Кубка Первого канала (этап хоккейного Евротура) россияне разгромили сборную Чехии 5:2.
По броскам 27:23 в пользу чехов.
Россияне на 15-й минуте матча вели 3:0 (чехи после первого периода поменяли вратаря) и преимущества не упустили.
Две шайбы забросил Михаил Григоренко (ЦСКА). По разу отличились Арсений Грицюк (Авангард, Омск), Даниил Вовченко (Северсталь) и Александр Елесин (Локомотив, Ярославль).
У чехов отличились Ян Коварж (Цуг, Швейцария) и Милан Гулас (Ческе Будейовице).
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