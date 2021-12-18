Хоккей. Молодежная сборная Беларуси вернулась в элитный дивизион
В Дании завершился молодежный чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А (второй дивизион) (игроки до 20 лет).
Победила сборная Беларуси, которая в следующем сезоне сыграет в элитном дивизионе.
Белорусы победили во всех пяти матчах турнира.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 18 декабря 2021
Овечкин поразил пустые ворота. "Анахайм" и "Аризона" забросили 11 шайб
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