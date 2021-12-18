Хоккей. Молодежная сборная Беларуси вернулась в элитный дивизион

В Дании завершился молодежный чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А (второй дивизион) (игроки до 20 лет).

Победила сборная Беларуси, которая в следующем сезоне сыграет в элитном дивизионе.

Белорусы победили во всех пяти матчах турнира.