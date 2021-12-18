Овечкин поразил пустые ворота. "Анахайм" и "Аризона" забросили 11 шайб

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Питтсбург" одолел в овертайме "Баффало" 3:2. "Вашингтон" разгромил "Виннипег" 5:2.

Матч "Миннесота" - "Флорида" перенесен.

Нью-Йорк Рейнджерс - Вегас Голден Найтс 2:3 (буллиты)

Хозяева вели в счете после двух периодов 2:1. Единственный буллит (серии из трех) реализовал Джонатан Маршессо.

Питтсбург Пингвинз - Баффало Сейцбрз 3:2 (овертайм)

На 33-й минуте "пингвины" вели в счете 2:0. Победную шайбу на 63-й минуте забросил Джефф Картер.

Сент-Луис Блюз - Даллас Старз 4:1

Виннипег Джетс - Вашингтон Кэпиталз 2:5

На последней минуте матча Александр Овечкиин поразил пустые ворота. В 30 матчах он набрал 47 (22 + 25) очков.

Чикаго Блэкхоукс - Нешвилл Прэдейторз 2:3 (овертайм)

Анахайм Дакс - Аризона Койотс 5:6 (овертайм)

В первом периоде хозяева забросили три шайбы за 2 минуты 54 секунды и выиграли первый период 3:2. После двух периодов ничья 3:3.

Победную шайбу на 63-й минуте забросил Клейтон Келлер.