Иерусалим:
7 - 14°
Тель-Авив:
13 - 18°
Эйлат:
13 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт18 декабря 2021 г., 09:42

Абу-Даби. Чемпионат мира по плаванию. Результаты израильтян

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Абу-Даби. Чемпионат мира по плаванию. Результаты израильтян

В Абу-Даби продолжается чемпионат мира по плаванию на короткой воде (бассейны по 25 метров). Яков Тумаркин вышел в полуфинал на дистанции 100 метров комплексным стилем.

Он был седьмым в предварительных заплывах.

Михаэль Лайтаровский занял 25-е место на дистанции 50 метров на спине и в полуфинал не вышел.

Анастасия Горбенко вышла в полуфинал на дистанции 100 метров смешанным стилем с лучшим результатом предварительных заплывов - 58.36 секунд.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 17 декабря 2021
Абу-Даби. Израильтянка Анастасия Горбенко стала чемпионкой мира по плаванию
// NEWSru.co.il // Спорт // 16 декабря 2021
Абу-Даби. Чемпионат мира по плаванию. Яков Тумаркин и Анастасия Горбенко вышли в финалы
// NEWSru.co.il // Спорт // 16 декабря 2021
Водный марафон в Абу-Даби. Победил немец. Израильтянин на 30-м месте
// NEWSru.co.il // Спорт // 07 ноября 2021
Чемпионат Европы по плаванию. Эйтан Бен Шитрит вышел в финал

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:14 Бокс. Артур Бетербиев защитил титул чемпиона мира, нокаутировав Маркуса Брауна
09:53 Команда Андрея Шевченко проиграла "Лацио"
09:42 Абу-Даби. Чемпионат мира по плаванию. Результаты израильтян
09:30 Женский чемпионат мира по гандболу. В финале сыграют сборные Франции и Норвегии
09:18 Роберт Левандовски побил рекорд Герда Мюллера
08:40 Коронавирус. Перенесены четыре матча чемпионата Англии
08:24 ЦСКА победил в Берлине. Результаты матчей Евролиги
17:18 Абу-Даби. Израильтянка Анастасия Горбенко стала чемпионкой мира по плаванию
17:06 Кубок Израиля. Победный гол Эрана Леви. "Ашдод" проиграл "золушке"
16:40 Кубок Первого канала. Канадцы победили шведов
Загрузка...