Абу-Даби. Чемпионат мира по плаванию. Результаты израильтян

В Абу-Даби продолжается чемпионат мира по плаванию на короткой воде (бассейны по 25 метров). Яков Тумаркин вышел в полуфинал на дистанции 100 метров комплексным стилем.

Он был седьмым в предварительных заплывах.

Михаэль Лайтаровский занял 25-е место на дистанции 50 метров на спине и в полуфинал не вышел.

Анастасия Горбенко вышла в полуфинал на дистанции 100 метров смешанным стилем с лучшим результатом предварительных заплывов - 58.36 секунд.