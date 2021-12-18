Абу-Даби. Чемпионат мира по плаванию. Результаты израильтян
В Абу-Даби продолжается чемпионат мира по плаванию на короткой воде (бассейны по 25 метров). Яков Тумаркин вышел в полуфинал на дистанции 100 метров комплексным стилем.
Он был седьмым в предварительных заплывах.
Михаэль Лайтаровский занял 25-е место на дистанции 50 метров на спине и в полуфинал не вышел.
Анастасия Горбенко вышла в полуфинал на дистанции 100 метров смешанным стилем с лучшим результатом предварительных заплывов - 58.36 секунд.
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