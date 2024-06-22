x
22 июня 2024
|
последняя новость: 22:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 июня 2024
|
22 июня 2024
|
последняя новость: 22:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Европы по плаванию. Израильтянки завоевали золотую и серебряную медали

время публикации: 22 июня 2024 г., 21:20 | последнее обновление: 22 июня 2024 г., 21:20
Чемпионат Европы по плаванию. Израильтянки завоевали золотую и серебряную медали
AP Photo/Darko Bandic

В Белграде продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Выдающаяся израильская пловчиха Анастасия Горбенко завоевала 4 золотые медали (2 индивидуально, 2 в эстафете).

Сегодня она стала чемпионкой на дистанции 200 метров комплексным стилем.

Ее результат 2 минуты 9.75 секунды.

Серебряную медаль завоевала израильтянка Лея Полонская, которая выполнила олимпийский норматив.

Бронзовую медаль завоевала чешка Барбора Симанова.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 июня 2024

Плавание. Анастасия Горбенко завоевала золотую медаль чемпионата Европы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 июня 2024

Чемпионат Европы по плаванию. Израильтяне завоевали золотую медаль в эстафете
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 июня 2024

Чемпионат Европы по плаванию. Давид Герчик выполнил олимпийский норматив
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 июня 2024

Чемпионат Европы по плаванию. Израильтянки завоевали золотую медаль в эстафете