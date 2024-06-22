Чемпионат Европы по плаванию. Израильтянки завоевали золотую и серебряную медали

В Белграде продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Выдающаяся израильская пловчиха Анастасия Горбенко завоевала 4 золотые медали (2 индивидуально, 2 в эстафете).

Сегодня она стала чемпионкой на дистанции 200 метров комплексным стилем.

Ее результат 2 минуты 9.75 секунды.

Серебряную медаль завоевала израильтянка Лея Полонская, которая выполнила олимпийский норматив.

Бронзовую медаль завоевала чешка Барбора Симанова.