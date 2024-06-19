Плавание. Анастасия Горбенко завоевала золотую медаль чемпионата Европы
время публикации: 19 июня 2024 г., 21:20 | последнее обновление: 19 июня 2024 г., 21:20
Израильтяне завоевали третью золотую медаль чемпионата Европы по плаванию, который проходит в Белграде.
Анастасия Горбенко стала чемпионкой Европы на дистанции 400 метров комплексным стилем.
Ее результат 4 минуты 36.05 секунды.
Серебряную и бронзовую медали завоевали венгерки Вивьен Якель и Жужанна Якабош.
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