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Плавание. Анастасия Горбенко завоевала золотую медаль чемпионата Европы

время публикации: 19 июня 2024 г., 21:20 | последнее обновление: 19 июня 2024 г., 21:20
Плавание. Анастасия Горбенко завоевала золотую медаль чемпионата Европы
AP Photo/Darko Bandic

Израильтяне завоевали третью золотую медаль чемпионата Европы по плаванию, который проходит в Белграде.

Анастасия Горбенко стала чемпионкой Европы на дистанции 400 метров комплексным стилем.

Ее результат 4 минуты 36.05 секунды.

Серебряную и бронзовую медали завоевали венгерки Вивьен Якель и Жужанна Якабош.

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