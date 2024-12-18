Умер легендарный баскетболист "Финикс Санз"

16 декабря на 82-м году жизни умер легендарный американский баскетболист Дик ван Эрсдэйл, сообщают американские СМИ.

Дик и его брат Том были одними из первых идентичных близнецов, выступающих в НБА.

В 1965-68 годах Дик ван Эрсдэйл выступал за "Нью-Йорк Никс". В 1968 году на драфте расширения. связанным с созданием "Финикс Санз", он был выбран клубом из Аризоны.

Дик стал легендой "Финикс Санз", его номер 5 выведен клубом из обращения.

Он трижды принимал участие в Матче всех звезд НБА.За карьеру Дик набрал более 15 000 очков в матчах НБА.

В 1976-77 годах он играл за "Финикс Санз" вместе с братом.