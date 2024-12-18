В Москве найден мертвым известный баскетболист
время публикации: 18 декабря 2024 г., 06:31 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 06:31
В Москве в ночь с 16 на 17-е декабря было обнаружено тело известного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, сообщает "Спорт-экспресс".
Причина смерти - асфиксия.
Некоторые российские СМИ сообщили, что 32-летний спортсмен покончил с собой, оставив в телефоне предсмертную записку, адресованную бывшей жене - певице Анне Седоковой.
Янис и Анна недавно развелись.
Баскетболист выступал за клубы АСК (Рига), "Лиепаяс Лаувас", "Вентспилс" (чемпион Балтийской баскетбольной лиги 2013 года), ВЭФ (Рига). "Зенит" (Санкт-Петербург), "Баскония", "Олимпиакос" (Пирей), "Химки", УНИКС (Казань), "Лейклэнд Мэджик", "Гризлис де Умакао" (Пуэрто-Рико), "Дарюшафака" (Стамбул), "Обрадойро" (Испания).
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