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Лига чемпионов ФИБА. "Маккаби Ирони" победил в Риге

Баскетбол
Лига чемпионов
время публикации: 18 декабря 2024 г., 08:43 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 08:43
Лига чемпионов ФИБА. "Маккаби Ирони" победил в Риге
AP Photo/Charlie Riedel

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов ФИБА "Маккаби Ирони" (Рамат-Ган) в гостях обыграл ВЭФ (Рига) 94:93.

После 10 минут 26:22, 20 - 48:44, 30 - 76:60.

Самый результативный игрок матча - защитник ВЭФа Дайрис Бертанс, набравший 29 очков.

По 19 очков набрали Айзейя Майлс (Маккаби) (+ 6 подборов + 4 передачи) и украинский разыгрывающий ВЭФа Юсуф Санон (+ 9 передач).

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