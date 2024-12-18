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Победы "Барселоны" и "Реала". Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 18 декабря 2024 г., 07:33 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 07:33
Победы "Барселоны" и "Реала". Результаты матчей Евролиги
AP Photo/William Liang

Состоялись матчи шестнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Панатинаикос" разгромил "Милан" 103:74.

Монако (Франция) - Бавария (Мюнхен, Германия) 93:74

Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - Баскония (Витория, Испания) 85:95

Панатинаикос (Афины, Греция) - Милан (Италия) 103:74

Защитник "Панатинаикоса" Кендрик Нанн набрал 39 очков и сделал 7 подборов.

Барселона (Испания) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 90:63

Париж (Франция) - Реал (Мадрид, Испания) 85:96

Альба (Берлин, Германия) - Жальгирис (Каунас, Литва) 66:86

Партизан (Белград, Сербия) - АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) 79:82

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