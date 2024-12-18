Обладателем Кубка НБА стал "Милуоки Бакс"
время публикации: 18 декабря 2024 г., 07:01 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 07:08
Вторым в истории обладателем Кубка НБА стал "Милуоки Бакс", победивший в финале "Оклахома-Сити Тендер" 97:81.
Первая половина матча завершилась со счетом 51:50 в пользу "оленей".
"Милуоки" "сделал игру" в третьей четверти 26:14.
Лидер "Милуоки" Яннис Адетокунбо сделал "трипл-дабл" (26 + 19 подборов + 10 передач).
Его среднестатистические показатели в матчах Кубка НБА: 30.5 + 10.2 подбора + 7.7 передач + 2.8 блокшота.
Первым в истории обладателем двух Кубков НБА стал Торин Принс, в прошлом сезоне выступавший за "Лос-Анджелес Лейкерс".
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