Вторым в истории обладателем Кубка НБА стал "Милуоки Бакс", победивший в финале "Оклахома-Сити Тендер" 97:81.

Первая половина матча завершилась со счетом 51:50 в пользу "оленей".

"Милуоки" "сделал игру" в третьей четверти 26:14.

Лидер "Милуоки" Яннис Адетокунбо сделал "трипл-дабл" (26 + 19 подборов + 10 передач).

Его среднестатистические показатели в матчах Кубка НБА: 30.5 + 10.2 подбора + 7.7 передач + 2.8 блокшота.

Первым в истории обладателем двух Кубков НБА стал Торин Принс, в прошлом сезоне выступавший за "Лос-Анджелес Лейкерс".