Лучший футболист 2024 года по версии ФИФА Винисиус Жуниор
время публикации: 18 декабря 2024 г., 06:45 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 06:50
Лучшим футболистом 2024 года по версии ФИФА признан нападающий "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор.
Церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards 2024 состоялась в Дохе.
Винисиус Жуниор опередил своего одноклубника Джуда Беллингема и Родри (Манчестер Сити).
В 2024 году Винисиус Жуниор стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.
Родри завоевал "Золотой мяч" и признан лучшим игроком года по версии IFFHS.
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