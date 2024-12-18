Лучший футболист 2024 года по версии ФИФА Винисиус Жуниор

Лучшим футболистом 2024 года по версии ФИФА признан нападающий "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор.

Церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards 2024 состоялась в Дохе.

Винисиус Жуниор опередил своего одноклубника Джуда Беллингема и Родри (Манчестер Сити).

В 2024 году Винисиус Жуниор стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.

Родри завоевал "Золотой мяч" и признан лучшим игроком года по версии IFFHS.