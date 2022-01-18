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NEWSru.co.il :: Спорт18 января 2022 г., 21:34

Кубок африканских наций. Сборные Сенегала и Гвинеи вышли в плэй-офф

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Зимбабве - Гвинея 2:1

Сборные Сенегала и Гвинеи вышли в плэй-офф Кубка африканских наций, который проходит в Камеруне. Несмотря на победу в последнем матче, вылетела сборная Зимбабве.

Итоговое положение. Сенегал 5 очков, Гвинея, Малави по 4, Зимбабве 3.

Зимбабве - Гвинея 2:1

Малави - Сенегал 0:0


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