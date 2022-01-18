Кубок африканских наций. Сборные Сенегала и Гвинеи вышли в плэй-офф

Сборные Сенегала и Гвинеи вышли в плэй-офф Кубка африканских наций, который проходит в Камеруне. Несмотря на победу в последнем матче, вылетела сборная Зимбабве.

"Изменники Родины": как в СССР наказывали за связь с иностранцами

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