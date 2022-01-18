Кубок африканских наций. Сборные Сенегала и Гвинеи вышли в плэй-офф
Сборные Сенегала и Гвинеи вышли в плэй-офф Кубка африканских наций, который проходит в Камеруне. Несмотря на победу в последнем матче, вылетела сборная Зимбабве.
Итоговое положение. Сенегал 5 очков, Гвинея, Малави по 4, Зимбабве 3.
Зимбабве - Гвинея 2:1
Малави - Сенегал 0:0
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